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30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:32:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:32:00

KOBİ'ler ihracatçı olma yolunda 'dijital ortamda' ilerliyor

Kaynak: AA

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KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilmeye başlanan "Export Akademi" kapsamındaki 2. çevrim içi eğitime 650'ye yakın girişimci katıldı.

Ticaret Bakanlığı ve UPS firması iş birliğiyle KOBİ’lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilmeye başlanan "Export Akademi" kapsamındaki ikinci çevrim içi eğitime Türkiye genelinden 650’ye yakın girişimci katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcileri bir araya getirerek bir ağ kurmak ve girişimcileri ihracat süreçlerine entegre etmek için başlatılan Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Networkü toplantıları çevrim içi ortama taşındı.

Söz konusu toplantıların 10'uncusu 22 Mayıs'ta çevrim içi ortamda Hakkarili kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirildi. Hakkari merkezden ve Yüksekova’dan kadın girişimcilerin katıldığı toplantıda ihracatta hedef pazar tespiti ve devlet destekleri konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı ve UPS arasında imzalanan protokolle başlatılan ve her ay iki ilde gerçekleştirilen "Export Akademi" Programı toplantıları, katılımcılara muhtemel bir Kovid-19 bulaşma riskini engellemek amacıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Pandemi döneminde faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Ticaret Bakanlığı, daha önce yalnızca kadın ve genç girişimcilere açık olan Export Akademi programını da tüm KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için nisan ayında çevrim içi ortama taşıdı.

Bu kapsamda ikinci çevrim içi eğitim 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Söz konusu eğitime Türkiye genelinden 650’ye yakın girişimci katıldı. Program her ay elektronik ortamda, ücretsiz olarak tüm KOBİ'lere sunulmaya devam edecek.

Network ihtiyacı karşılanıyor

Programla e-ticaret konusunda hiçbir bilgisi olmasa dahi firmaları e-ticaret yapmak için ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatmak amaçlanıyor. Böylece girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracatın artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Çevrim içi programla firmalara gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan, sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm konularda detaylı eğitimler veriliyor.

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