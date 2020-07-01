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Kızılay Başkanı açıkladı! İşte vekaleten kurban kesim bedeli
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01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:30:00

Kızılay Başkanı açıkladı! İşte vekaleten kurban kesim bedeli

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Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 'Kurban Kampanyası Basın Lansmanı'nda, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedellerini açıklandı.

Vekaleten kurban kesim bedeli ile ilgili açıklama yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik." açıklaması yaptı.. Başlatılan kampanya ile vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Dr. Kerem Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanyayı duyurdu..

Kampanya kapsamında Türkiye dahil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesimi hedefleniyor.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şunları kaydetti

2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz.

Vekalet bedelleri

Kurban paylarının maliyetlerini açıklayan Dr. Kınık, açıklamasını şöyle tamamladı: Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması. Yurt içindeki 1050 lira ise, Türkiye içinde Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.

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