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16 Temmuz 2023 Pazar 08:03:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:03:00

Kiralarda rüzgar tersine dönüyor!

Kaynak: Yeni Şafak

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Konut satışlarındaki düşüş birkaç aydır yerinde sayan ev fiyatlarının gerilemesini de beraberinde getirdi. Daha az konutun el değiştirmesiyle kiralarda da düşüş bekleniyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Sıfır binaların kiraları stabil kalabilir ancak ikinci el konutlarda, özellikle eski bölgelerde düşüş bekliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde geçen ay 83 bin 636 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 düş gösteren satışlardaki düşüş, birkaç aydır yerinde sayan ev fiyatlarının gerilemesini beraberinde getirdi. Çünkü konut piyasasındaki durgunluk haziran ile sınırlı değil. Bu yılın ilk altı ayındaki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 adette kaldı.

İKİNCİ EL EVLERİN KİRASI DÜŞEBİLİR

Daha az konutun el değiştirmesinin kiraları da düşürmesi bekleniyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Son dönemde satışlar düştü ve bu tablo yılbaşına kadar sürecek gibi gözüküyor. Fiyatlar son zamanlarda aşağı çekilmesine rağmen yine de evler satılmıyor. Bu durgunluk kiracıların leyhine bir sürece dönüşecek. Sıfır binaların kiralık fiyatları stabil devam edebilir ancak ikinci el konutlarda, özellikle eski bölgelerdeki evlerin kiralarında düşüş bekliyorum" dedi.

ÇÖZÜM DAHA ÇOK ÜRETMEKTE

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak da aşırı ev fiyatlarında ve kiralarda çözümün konut üretimini artırmak olduğunu ifade etti.

Kolçak, "Piyasadaki dengeyi sağlamak ve fiyatları düşürmek için konut açığını hızlıca kapatmalıyız. Yıllık 400-500 bin konut yapıyoruz. Bunu 800 bine çıkarmamız gerekiyor. Arzı artırırsak hem konut fiyatları hem de kiralar düşecektir" diye konuştu. Kredi ile alınacak evlerin aylık taksit ödemesinin 40-50 bin lira bandına yükseldiğine dikkat çeken Kolçak, "Bu da konuta talebi azaltıyor. Vatandaş da yatırımcı da konut dışındaki diğer alternatiflere yöneldi. Bu durum gelecekte aşırı kiraları dizginleyebilir" dedi.

Etiketler : 83 bin 636 konut Tüketici Sorunları Derneği ev fiyatları kiracılar
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