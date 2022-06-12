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12 Haziran 2022 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 10:54:00

Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yüzde 25 sınırı 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek.

Kira artışlarını sınırlayan yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması durumunda değişim oranı geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

Bu hüküm hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek.

TÜFE TAKİP EDİLMEYECEK

Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.

Yüzde 25 uygulaması dünden itibaren geçerli sayılacak. Yasal düzenleme geriye doğru uygulanamayacağı için daha önce yenilenen sözleşmeleri kapsamayacak. Ev sahibi bu oranın altında zam yapabilecek ancak fazlasını talep edemeyecek.

TAHLİYE DAVALARINA RET

Sabah'ın haberine göre, kira artışlarına ilişkin düzenleme geçici olup, sadece meskenler için uygulanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tahliye davası açılması durumunda mahkemenin ret edeceğinin aşikar olduğunu ifade etti.

"Yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini sanmıyorum. Yasa hükmü mahkemeyi de bağlıyor. Ev sahibi zorla kiracı çıkaramaz" dedi.

Hükümetin, bir yandan ev sahibi diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını belirtti.

Bakan Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir" dedi.

Etiketler : KİRA KONUT KİRA ARTIŞI Kira artışları
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