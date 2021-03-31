Kira, gelir kaybı desteği! Başvuru süreleri uzatıldı

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31 Mart 2021 Çarşamba 18:26:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 19:06:00

Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru süreleri uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı'ndan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıkları bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kira gelir kaybı koronavirüs tedbirleri ticaret bakanlık
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