Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli ve memurun heyecanlar beklediği Haziran ayı enflasyonu açıklandı. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve 2022 Temmuz zammı belli oldu. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?
MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ
En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL
En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL
ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak.