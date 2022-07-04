VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliye edilecek mi?
Karadeniz gazı için geldi!
İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
"Küresel bir kriz"
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu
Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi
Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı
Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor
'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'la eşleşti
Somali ve dostları için yeni bir umut
Osmanlı'yı deniz imparatorluğu haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa
Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi
Mezarlık'ta gazeteci
İlker'e sahneden alkış
Paris yolcusu
Makyajsız paylaşım
Uymazlarsa NATO'ya almayacağız
MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi
Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu
Ukrayna "son kale"den çekildi
Başkan Erdoğan'ın Anastasiadis'e verdiği cevap gündem oldu!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:12:00

Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

ABONE OL

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli ve memurun heyecanlar beklediği Haziran ayı enflasyonu açıklandı. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve 2022 Temmuz zammı belli oldu. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?

MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ

En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL

En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL

Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL

Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL

Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL

İmam-hatip - 5275 – 7482 TL

Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak.

Etiketler : MAAŞ ZAM MEMUR EMEKLİ
50. yaşa sağlıklı adım

50. yaşa sağlıklı adım
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Meryem'e yeni partner

Meryem'e yeni partner
SurvIvor sonrası mektup tartışması

SurvIvor sonrası mektup tartışması
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Urfa'da sürpriz doğum günü

Urfa'da sürpriz doğum günü
Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX