Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

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17 Mart 2023 Cuma 09:55:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 09:55:00

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi... 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finans imkanı sağlanacak

Kaynak: AA

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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıkladı.

"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıldı.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketleri çerçevesinde riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, konut edinme kredisinde hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, iş yeri edinme kredisinde ise yüzde 1,09 olacak.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak, daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 Milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün özel bankalarla da kentsel dönüşüm kredi paketi için görüşme yapacağı açıklandı.

Etiketler : kentsel dönüşüm hazine ve maliye bakanlığı çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı konut destek paketi

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