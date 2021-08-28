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28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:00:00

Kazdağları arılarının balları 5 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: AA

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Dünyada Alpler'den sonra en yüksek oksijen oranına sahip Kazdağları'nda üretiler ballar, İngiltere, Almanya, ABD, Katar ve Japonya'ya gönderiliyor.

Çanakkale'de 10 yıldır bal üreticiliği yapan Gökhan Aydoğdu, kovanlarını Çan ve Bayramiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları'nın rüzgarının estiği bölgede tutuyor.

Aydoğdu, bulundukları coğrafyanın hem batı hem de kuzey yamaçlarında verimli bir bölge seçtiklerini söyledi.

Kovanların bulunduğu alana karabuğday ve kişniş ektiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

Arıların bölgedeki flora zenginliği ve meşe, kestane gibi ağaç çeşitliliğinden, salgısından daha ziyade ekmiş olduğumuz çiçeklerden aldığı nektarla harmanladığı balın niteliği çok farklılaşıyor. Ortaya tıbbi değeri olan ürün çıkıyor. 2018 yılından bu yana Amerika'ya, dünyanın en kapsamlı bal yarışmasına ürettiğimiz balı gönderiyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca birçok akademisyen tarafından Kuzey Carolina'daki merkezde bu ballar incelenir. Bu bölgede ürettiğimiz ballarla ilgili iki dünya birinciliğimiz, toplam 7 ödülümüz var.

ABD'den gelen bir sağlık kuruluşunun yetkililerine ürettikleri baldan örnekler verdiklerini aktaran Aydoğdu, iş birliği konusunda görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

"ÇAM BALI, DÜNYADA KAHVALTILIK BAL SINIFINDA 3 DEĞERLİ BALDAN BİRİDİR"

Aydoğdu, geniş ölçekli üretim yapmadıklarını, "butik üretim"le kaliteli ürün elde ettiklerini vurguladı.

Yaklaşık 7 yıldır Japonya'ya bal ihraç ettiklerini anlatan Aydoğdu, "Ballarımızdan ayrıca Katar'a gönderiyoruz. Onlar da ürünlerimizi çok sevdi. Ayrıca İngiltere ve Almanya'ya 3 yıldır özel gönderimlerimiz var." dedi.

Gökhan Aydoğdu, Türkiye'nin çam balı üretimi konusunda çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı.

Çam balının özelliklerine değinen Aydoğdu, şöyle konuştu:

Bizde çok fazla üretildiğinden dolayı insanımız tarafından değeri bilinmiyordu. Bununla ilgili yapılan birçok bilimsel çalışma var. Çam balı, dünyada kahvaltılık bal sınıfında 3 değerli baldan biridir. Bu bölgede Çanakkale çam ormanlarına yakın ürettiğimiz çam balı var. Prolin değeri 1000'in üzerinde çıkar. Yani bu balın tıbbi değeri olduğu anlamına geliyor. Biraz bulanık ve koyu renkli bir baldır, nem oranı düşüktür ancak yediğiniz zaman bile gerçekten enerji aldığınızı hissedebilirsiniz.
Etiketler : kazdağları arı kovan bal çam balı ekonomi haberleri
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