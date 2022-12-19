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19 Aralık 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 14:00:00

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girdi

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu mücadeleyi, işbirliğinin öneminin farkında olarak sürdürdüklerine dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Eylem planımızın hazırlığı sürecinde vatandaşlarımız tarafından iletilen tüm öneriler dikkate alınmış, 291 kurum ve kuruluşumuzla istişareler yapılmış ve yaklaşık 900 öneri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda yer alan 'Sürdürülebilirliğin Yüzyılı, Kalkınmanın Yüzyılı ve İstikrarın Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı yürürlüğe koymaktayız."

EKONOMİNİN SAĞLIKLI BİR ZEMİNDE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMESİ AMAÇLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuruda, kayıt dışı ekonominin az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ekonomilerinin takibinde olan ve mücadele edilen bir alan olduğu belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kayıt dışı ekonominin azaltılması, gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, ekonomimizin sağlıklı bir zeminde büyümeye devam etmesini sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplumun tüm kesimlerinin desteği ve işbirliği büyük önem arz etmektedir. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı (2023-2025), Risk Analizi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe girmiştir."

Eylem Planı, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Etiketler : nureddin nebati kayıt dışı ekonomi eylem planı
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