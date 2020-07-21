  • BIST
    118121
  • Dolar
    6,8489
  • Euro
    7,8671
  • Altın
    404,1710
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
Irak Başbakanı Kazımi: Irak halkı İran'la iyi ilişkilerden yanadır
İçişleri Bakanlığı: Hatay'da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Britanya Müslümanlar Konseyinden Uygur Türkleri için Çin'e karşı eylem çağrısı
Başkan Erdoğan'dan müjde! Uçak gemisi filomuz genişleyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 144 bine dayandı
Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı
Rus heyetten Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya konusu var
İsrail'e karşı ortak hareket! Fetih ve Hamas Gazze'de toplandı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sıcak çatışma sürüyor
Yozgat'ta bir erkek cesedi bulundu
İsrail hava sahasını kapattı
Kerem Kamışlı: Sanat fuarlarında eskisi kadar kalabalık olmayacak ama satın alan yüzdesi artacak
Ünlü milyarderden uyarı geldi: Herkes para kazanıyor, patlayacak!
Türkiye, ABD ve AB'yi geride bıraktı
Beyaz eşya sektörü haziranda canlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Sahada yenilgiye uğradılar!
Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci
Bartın'da denizde hortum oluştu
"TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır"
"Şampiyonluğa değer şeyler yaptık""
Pınar Gültekin'in katili böyle yakalandı
İkinci el araçlarda sevindiren haber! Fiyatlar düşecek
İran'da korkutan tablo: Koronavirüs ölümlerinde rekor
21 Temmuz 2020 Salı 15:39:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 15:39:00

Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci

Kaynak: AA

ABONE OL

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillenen Kastamonu pastırmasının üreticileri büyük mutluluk yaşıyor.

Kastamonu'da pastırma imalatçılığı yapan Sedat Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kuşaktır bu işi sürdürdüklerini söyledi.

Kastamonu pastırmasının doğal yöntemlerle yapıldığını anlatan Tabakoğlu, "Gündüzün sıcağı, gecenin ayazıyla, Ilgaz'dan gelen esintiyle sayvanlarda kuruyan bir pastırmadır. Hiçbir katkı maddesi kullanılmaz. Kurutulduktan sonra çemenlenir. Çemene katılan Taşköprü sarımsağı da ayrı bir lezzet katar." dedi.

Kastamonu pastırmasının coğrafi işarete kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Tabakoğlu, "Bu işarete uyarak ürünlerimizi yaparsak, kalitesini aynı şekilde sürdürmüş oluruz. Coğrafi işaret alınması Kastamonu pastırmasının adının duyulmasını biraz daha artıracaktır." diye konuştu.

Tolgahan Karaosmanoğlu ise 4 kuşaktır pastırmacılık yaptıklarını dile getirerek "Coğrafi işaret alındığı için çok mutluyuz, gururluyuz. Kastamonu'muza çok büyük katkısı olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayberk Karaosmanoğlu da coğrafi işaret almasının çok iyi olduğuna işaret ederek "Yurt dışında bile pastırmamız tanınmaya başladı. Coğrafi işaret belgesiyle emeğimizin karşılığını almış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER