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26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:33:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:33:00

"Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları" genelgesi yayımlandı

Kaynak: AA

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Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi.

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:

ADI VE SOYADIUNVANIÜLKELER
Cevdet YılmazCumhurbaşkanı YardımcısıAzerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
Yılmaz TunçAdalet BakanıBotsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
Mahinur Özdemir GöktaşAile ve Sosyal Hizmetler BakanıBelçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıGuyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
Mehmet ÖzhasekiÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıFas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAngola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı

Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye BakanıBirleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
Ali Yerlikayaİçişleri BakanıAfganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
Mehmet Nuri ErsoyKültür ve Turizm BakanıAvustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
Yusuf TekinMilli Eğitim BakanıFinlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
Yaşar GülerMilli Savunma BakanıBurundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
Fahrettin KocaSağlık BakanıBurkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
Mehmet Fatih KacırSanayi ve Teknoloji BakanıAvusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
İbrahim YumaklıTarım ve Orman BakanıArjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
Ömer Bolat

Ticaret Bakanı

Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı BakanıBulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta
Etiketler : Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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