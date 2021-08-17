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17 Ağustos 2021 Salı 15:36:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 15:36:00

Kardeş ülkeyle kritik anlaşma! imzalar atıldı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilerek, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : TCMB Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası TÜRKİYE ANLAŞMA
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