VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
5 soruda EYT sorunu
Başkan Erdoğan: Anlaşmayla dünyaya müjdeyi vereceğiz
Zelenski'nin danışmanı: Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek
Bakan Kirişci, 87 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Duhok saldırısının failini açıkladılar
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na sert sözler!
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır Barosunun skandal paylaşımı
İsveç istihbaratı, PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Uluslararası Medya Forumu başladı
Deri ve deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 100 milyon dolara yaklaştı
Dario Costa, Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu yapacak
Tahran zirvesinin diplomatik mesajları
Bursa ipeği kültürel miras taşıyıcılarıyla yeniden hayat bulacak
Doğaseverlerin vazgeçilmez adresi
Eski eşten ifşa!
Of Aman Nalan döndü
SİHA'ların başarısı dünya basınında!
Yaz Okulu Gençliği Ayasofya'da!
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı
ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek rekor seviyedeki sıcaklıklara karşı uyarı
Kavurucu sıcaklar geliyor
22 Temmuz 2022 Cuma 12:52:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 12:52:00

Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 100 milyon dolara yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Karadeniz'den yılın ilk yarısında 22 ülkeye 96,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden ocak-haziran döneminde 22 ülkeye 13 bin 213 ton su ürünü ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan da 96 milyon 520 bin 552 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bölgeden yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na 26 milyon 152, Hollanda'ya 21 milyon 276 bin 967 ve Birleşik Krallık'a 16 milyon 864 bin 684 dolarlık su ürünü satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Tayland, Libya, İtalya, İsviçre, Katar ve Danimarka'ya da su ürünü gönderildi.

Karadeniz'in su ürünleri ihracatının yüzde 45'i Trabzon'dan gerçekleştirildi. Kentten Vietnam başta olmak üzere 14 ülkeye 3 bin 902 ton su ürünü ihraç edilerek 28 milyon 287 bin 316 dolar kazanç sağlandı.

"Yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünlerinin ülke, bölge ve kent için önemli ihraç sektörlerinden olduğunu söyledi.

Su ürünleri sektör ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, "İhracat artışımızın yanında ülke çeşitliliğimizde yaşanan artış da bizleri ayrıca memnun etmekte. Su ürünleri ihracatından ilimiz ve bölgemiz olarak beklentimiz yüksek. İlk yarıyı güzel rakamlarla tamamladık ve yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, Karadeniz'in su ürünleri ihracatının son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sahil bölgesi olan Karadeniz'de, su ürünleri ihracatının çok daha üst rakamlara ulaşması gerekiyor. Bu kapsamda ihraç edilen ürünlerin de katma değer ihtiva eden ileri derecede işlenmiş ürünler olarak ihraç edilmesi önemli. Yatırımların da bu duruma göre şekillenmesiyle sektör ihracatımız çok daha üst rakamlara ulaşacaktır. "

Etiketler : DKİB BALIK Saffet Kalyoncu
İshak Paşa Sarayı'nda sergi

İshak Paşa Sarayı'nda sergi
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Burak ve yeğenlerini sinemaya götürdü

Burak ve yeğenlerini sinemaya götürdü
‘Kesin' ortaklık

‘Kesin' ortaklık
Meğer ben Teoman'mışım

Meğer ben Teoman'mışım
Tatil dönüşü alışveriş

Tatil dönüşü alışveriş
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Aile saadeti

Aile saadeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX