Büyük müjde için gaza bastık

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07 Kasım 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 08:53:00

Karadeniz'de geri sayım başladı! Bölgede seferberlik ilan edildi

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Türkiye'nin enerjideki tarihi keşfi olan Karadeniz gazında geri sayım başladı. 10 kuyudan 8'i açıldı. Gazı taşıyacak 170 km'lik boru hattı için gerekli boruların yüzde 50'si üretildi. Karada ise onlarca kule, 10 futbol sahası büyüklüğündeki doğalgaz işleme tesisinin temellerini atıyor.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılına yetişmesi için deniz ve karada gece gündüz hummalı çalışma var.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunulması planlanan Karadeniz gazının ana hatta aktarılacağı Zonguldak Filyos'ta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Özel izinle projenin merkez üssü Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi'ne girdik, çalışmaları yerinde inceledik. Projede gelinen son noktayı bize eşlik eden Enerji Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerinden dinledik. Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğündeki alanda onlarca kule ile tesisin temelleri inşa ediliyor. Tesisin temelleri için metrelerce derinliği sondaj vuruluyor. Yüzlerce kamyon arı gibi hafriyat taşıyor. Burası doğalgazın BOTAŞ hattına aktarılmadan önceki son durağı. Doğalgaz ana hatta verilmeden önce burada ayrıştırılacak, basıncı ayarlanacak ve BOTAŞ hattına aktarılacak.

PROJENİN MERKEZ ÜSSÜ FİLYOS

Tüm çalışmaların koordine edildiği Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi, gazı taşıyacak iletim-üretim hattı projesinin ve arama çalışmalarının merkez üssü konumunda. Karadeniz'de sondaj ve sismik arama yapan Kanuni, Fatih, Yavuz, Oruç Reis ve Barboros Hayrettin Paşa gemilerinin ve personellerin tüm ihtiyaçları Kıyı Lojistik Merkezi'nden karşılanıyor.

YENİ KEŞİFLER GELEBİLİR

Doğalgaz rezervlerini genişletme çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni doğalgaz keşiflerinin gelmesi muhtemel. 2023'e kadar 10 kuyu açılması planlanan Karadeniz'de bugüne kadar 2'si arama, 6'sı tespit olmak üzere toplam 8 kuyu açıldı. Planlanan program dahilinde sondaj gemileri belirlenen bölgelerde çalışmaları yürütüyor. Hali hazırda Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-2'de, Fatih Sondaj Gemisi Türkali-6'da faaliyetlerini sürdürüyor. Filyos Limanı'nda bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'ne ise kule montajı yapılıyor. Yavuz kule montajının ardından Karadeniz'deki görevine çıkacak.

2 BİN 200 METRE DERİNDE TESİS

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz, üç aşamadan oluşan bir projeyle karaya çıkarılacak. 780 milyon lira yatırımla başlayan 'Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi' ile Karadeniz'de farklı kuyularda bulunan doğalgaz, 2200 metre derinlikte kurulacak deniz altı üretim tesisinde toplanacak, deniz tabanına serilecek 170 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile Filyos Limanı'nda inşası süren Kara Doğalgaz İşleme Tesisi'ne taşınacak ve BOTAŞ hattına aktarılacak.

2023'TE KULLANIMDA

İlk fazda günlük 10 milyon metreküp doğalgazı BOTAŞ hattına taşıyacak üretim ve iletim hattı projesi, ikinci fazda günlük 40 milyon metreküp kapasiteye ulaşacak. Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın üretimine başlanacak. Çalışmaların 2022 yılında bitirilmesi, ilk gazın ise 2023'de vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

MİLLİ 'KAŞİF' GÖZ OLACAK

Farklı kuyularda keşfedilen doğalgazı denizin altında tek bir merkezde toplayıp karaya aktaracak olan deniz altı üretim tesisi, 2 bin 200 metre derinlikte insan eli değmeden dünya çapında teknolojik bir operasyonla kurulacak. Deniz altı üretim tesisi, Türkiye'nin yerli ve milli deniz altı su robotu Kaşif'in gözetimiyle belirlenen alana kurulacak. Kaşif, deniz altı üretim tesisinin kurulumunda gemideki mühendislerin gözü, kulağı olacak.

BORULARIN YÜZDE 50'Sİ HAZIR

Gazı karaya taşıyacak 170 kilometrelik hatta serilecek boruların yüzde 50'si döşemeye hazır. Geri kalan kısmın üretimine ise planlandığı şekilde devam ediliyor. 2022 yılının yaz aylarında deniz tabanına serilmesi planlanan hattın 140 kilometrelik kısmı, 'Castorone' adı verilen gemiyle deniz tabanına serilecek. Boru hattı, sahil şeridine 30 kilometre kala deniz tabanının 1,5 metre altına toprağa gömülecek, yüzeyden görünmeyecek.

Etiketler : milli deniz altı su robotu Kaşif GAZ Castorone
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