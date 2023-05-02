VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak"
"Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlarda, 6 yılda 17 bin teröristi etkisiz hale getirdik"
Milli muharip uçağın test pilotu, KAAN'ı anlattı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi... İstanbul'da 'Yüzyılın Dönüşümü' başladı
Bakan Bilgin, 24 TV'nin konuğu olacak
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
02 Mayıs 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 11:30:00

Karadeniz gazıyla sağlanacak doğal gaz desteğinin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Arslan, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklanan doğal gaz destek paketinin detaylarının netleştiğini söyledi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Karadeniz gazıyla sağlanacak doğal gaz desteğine ilişkin, "1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki doğal gaz faturası ücretsiz olacak." dedi.

Arslan, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklanan doğal gaz destek paketinin detaylarının netleştiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihi arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğal gaz faturaları için geçerli olacağını dile getirdi.

Arslan, haziran ayından itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulması uygulamasının başlatılacağını, böylece yaz aylarında pek çok abonenin doğal gaz giderinin neredeyse olmayacağını ifade etti.

Hanelerin, geçmiş dönem tüketimleri göz önünde bulundurulduğunda bu destek kapsamında nisan, mayıs aylarında yaklaşık 50 ila 60 metreküp doğal gazı ücretsiz olarak kullanacağına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki doğal gaz faturası ücretsiz olacak. Hanelerde yıllık doğal gaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yıllık doğal gaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacaktır. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz."

"DİĞER YAKITLARA KIYASLA DOĞAL GAZ EN AZ 2 KAT UCUZ"

Arslan, 2022 yılında ısınma, pişirme ve sıcak su amaçlı doğal gaz kullanan hanelerin yaklaşık 6 bin lira fatura ödediğini, ancak ısınma amaçlı yerli kömür, sıcak su ve pişirme için LPG kullanan hanelerin ödediği faturanın 12 bin lirayı, yüksek kalorifik değere sahip ithal kömür kullanan hanelerin ödediği faturanın ise 18 bin lirayı aştığını belirtti.

Doğal gazı tercih eden hanelerin diğer yakıtlara kıyasla en az 2 kat daha ucuza ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyac

Etiketler : karadeniz gazı doğal gaz gazbir yaşar arslan
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
Devrim'i duymak istemiyor!

Devrim'i duymak istemiyor!
Sevgilisini yalnız bırakmadı

Sevgilisini yalnız bırakmadı
‘Tarifi Zor'a beraat talebi

‘Tarifi Zor'a beraat talebi
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Doğru insanı seçemiyorum

Doğru insanı seçemiyorum
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX