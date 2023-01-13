VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı
"Zincir marketlerin fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz"
Hatay'da 3 bin 800 ton tehlikeli atığın ülkeye girişi engellendi
Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak toplama haznesi "Çepni" denize indirildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi
Altun: Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikaları milletimizin çıkarlarını yansıtır
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te! "Geçişler tamamen talebe bağlı olacak"
Tunus'ta Yasemin Devrimi'nin 12'nci yılında muhalefetten sokağa inme çağrısı
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2022'de 297 bin 515 yolcuya hizmet verdi
Adalet Bakanlığı'ndan savcılıklara 'kadına şiddetin önlemesi' genelgesi
TürkAkım ve TANAP'tan Türkiye ve Avrupa'ya toplam 97 milyar metreküp gaz taşındı
Ticaret Bakanlığı klinker ve çimentodaki fiyat artışları için harekete geçti
İtalya, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalarını destekliyor
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları bir yılda yüzde 250 arttı
İsveç'teki alçak PKK gösterisine suç duyurusu... Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım
"DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP'nin kırsal yapılanması bitirildi"
Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılacak
Borsa güne düşüşle başladı
Örnek bir insan değilim!
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon
Alpay'a saygı albümü
Azer Bülbül şarkısını yorumladı
13 Ocak 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 13:30:00

Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak toplama haznesi "Çepni" denize indirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazı ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni"nin, 2 bin 200 metre derinlikte deniz tabanına yerleştirildiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam 710 milyar metreküplük gaz keşfine ulaşılan sahada doğal gazın karaya çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Gemiyle limana getirilen 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni"nin, karadaki hazırlıkların ardından 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na götürüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde, 8,5 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipmanın, su altı robotların yardımıyla yaklaşık 23 saatte deniz tabanına yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada büyük bir fedakarlıkla devam ediyor. 10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor. Gazın ulusal sisteme bağlanacağı mart ayına sayılı günler kala hem karada hem de denizde yapılan çalışmalarla enerji üssü büyük bir hızla yükseliyor. Kasım ayının sonunda deniz altındaki en büyük ekipman olan ve TPAO tarafından 'Peçenek' ismi verilen gaz toplama ve dağıtım haznesi denize indirilmişti. Yaklaşık 2 ay sonra ise 'Çepni' ismi verilen aynı büyüklükteki ikinci gaz toplama ve dağıtım haznesi de deniz tabanına başarıyla yerleştirildi."

Etiketler : sakarya gaz sahası doğal gaz çepni enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Dubai ve Tayland hazırlığı

Dubai ve Tayland hazırlığı
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı

Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Hayatını şarkıya taşıdı

Hayatını şarkıya taşıdı
‘Ayrılık yok' paylaşımı

‘Ayrılık yok' paylaşımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX