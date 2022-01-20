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20 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00

Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfinin ardından heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Proje takvimi belli olurken, Karadeniz gazının 15 ay sonra kombiyi yakacağı öğrenildi.

Karadeniz gazını taşıyacak borular, 464 günde deniz tabanına döşenecek. Sisteme ilk etapta günlük 10 milyon, ardından da 40 milyon metreküp gaz verilecek.

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022'de başlayacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek.

Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek. Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.

Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek.

Etiketler : Karadeniz gazı 30 Mayıs 2023 Sakarya Gaz Sahası Filyos Limanı
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