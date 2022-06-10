Dev proje için inşaat başladı

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10 Haziran 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 17:00:00

Karadeniz gazı iç in boru döşeme işlemi başlıyor

Kaynak: İHA

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Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı'nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı'na ulaştı.

13 HAZİRAN GÜNÜ 170 KİLOMETRELİK HATTA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

BORULAR, 2 BİN 200 METRE DERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

İlk etapta 10 milyon meterküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Yavuz Sondaj Gemileri
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