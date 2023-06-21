Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,8 seviyesinde gerçekleşti
Kaynak: AA
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,8 seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 76,8'e yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 76,6 oldu.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :
|Aylar
|2022
|2023
|Ocak
|77,6
|75,3
|Şubat
|76,6
|75,2
|Mart
|77,3
|73,5
|Nisan
|77,8
|75,4
|Mayıs
|78,0
|76
|Haziran
|77,6
|76,8
|Temmuz
|78,2
|Ağustos
|76,7
|Eylül
|77,4
|Ekim
|76,9
|Kasım
|75,9
|Aralık
|76,5
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