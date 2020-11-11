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11 Kasım 2020 Çarşamba 13:01:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 13:01:00

Kanuni 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de sondaja başlayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Modernizasyonu tamamlanarak Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın çalışmalarını anlattı.

Fatih sondaj gemisinin 5 Kasım tarihi itibarıyla Karadeniz'de Sakarya Sahasındaki Türkali-1 Kuyusunda sondaja başladığını söyledi.

Bakan Dönmez, modernizasyonu tamamlanan Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacağını açıkladı.

Dönmez, Sakarya havzasında toplam 40 kuyu açılacağını ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te gazın halkın kullanımına sunulacağını vurguladı.

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