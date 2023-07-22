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22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:30:00

Kamu muhasebatında uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belirlendi

Kaynak: AA

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Kamu muhasebatında uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları değiştirildi.

Buna göre, 1 Temmuz 2023'ten itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.

Tebliğ, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı kamu muhasebatı faiz
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