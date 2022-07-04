Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisinin ilave ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılıyor. İlk ödemeye bugün başlandı.

İkramiyenin ikinci bölümünün ise 16 Aralık'ta hesaplara yatırılması bekleniyor. Asgari ücretli bir işçinin ikramiyesi 2 bin 168 lira olacak, ücret arttıkça ikramiye tutarı da artacak.

Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta maaşları ile birlikte yatırılacak.

İlave tediye ücreti, işçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük olarak hesaplanıyor. Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor.

Devlet memurları kanunu kapsamında işçi olarak çalıştırılan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor.

Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiyeden faydalanabiliyor.