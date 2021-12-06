Kamu çalışanlarına maaş düzeltmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Ali Yalçın, görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

* 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız.

* Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık.

* Ek zamla ilgili ocak ayının 15'ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız.