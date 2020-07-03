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03 Temmuz 2020 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 22:51:00

Devlet destekli ceviz bahçelerinden ilk mahsul! Yılda 6 milyon liralık gelir bekleniyor

Kaynak: AA

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Bakanlık tarafından 2012 yılında Ceviz Eylem Planı'nın açıklandığı Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yüzlerce dönüm bozkır arazisinin tahsisiyle oluşturulan ceviz bahçelerinden bu yıl ilk meyveler alınacak.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Büyükoba köyünde uygulanan projeyle 1000 dönüm bozkır arazisi, 300 çiftçiye 49 yıllığına dağıtıldı.

Altyapısını Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu alanda her aile için ayrılan arazilere toplam 15 bin ceviz fidanı dikildi.

Damlama sulama sistemi kurulan arazilerin üst kısmında oluşturulan mini baraja, Hirfanlı Baraj Gölü'nden motopomp sistemiyle su getirildi.

Ceviz Eylem Planı kapsamında 2017 yılında başlanan ve bir yıl sonra çekilen kura ile 49 yıllığına çiftçilere tahsis edilen ceviz bahçelerindeki bazı ağaçlar kısa zamanda olgunlaşarak bu yıl meyve verecek hale geldi.

Sulamasını kendileri yapan çiftçiler, devlet desteğiyle başladıkları ceviz yetiştiriciliğinde bu yıl ilk defa hasat yapacak.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi"nin, Ceviz Eylem Planı kapsamında Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde ceviz ağaçları için uygulandığını söyledi.

Bu proje kapsamında hem ilçenin lezzeti ve ince kabuğuyla ünlü Kaman cevizinin geliştirilmesi hem de yeşil dokunun artırılmasının hedeflendiğini belirten Karaca, 3 yıl önce dikilen fidanların bazılarının ağaç haline geldiğini ve ceviz vermeye başladığını ifade etti.

Ceviz Eylem Planı'nın da Bakanlık tarafından 2012 yılında Kaman'dan Türkiye'ye açıklandığı hatırlatan Karaca, hazırlanan projenin, Bakanlığın tek bir alanda modern bir sistemle oluşturduğu ve 15 bin ceviz fidanının dikildiği Türkiye'deki tek proje olduğunu vurguladı.

YILDA 6 MİLYON LİRALIK GELİR BEKLENİYOR

Ağaçların tamamının meyve vermesiyle burada uygulanan projenin ve ceviz bahçelerinin tüm Türkiye'ye örnek olacağını anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Kırşehir Valiliğimizin öncülüğünde devlet vatandaş iş birliğinde yapılan bir proje. 3-5 sene sonra buradaki ceviz ağaçları daha da geliştiğinde bir yılda yapılan masrafı çıkarma imkanımız olacak. Ondan sonra da her yıl geliri köylülerimize kalmaya devam edecek."

Ceviz bahçeleri için devletin 4 milyon liralık yatırım yaptığını anlatan Karaca, "3 yılda cevizlerimiz meyvesini vermeye başladı. 2-3 yıl sonra cevizlerin satışından köylülerimiz adına yılda 6 milyon lira gelir bekliyoruz. Bu da hem köyümüzün ekonomik refah düzeyinin artmasına hem de ülke ekonomimize katkı olacaktır." diye konuştu.

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