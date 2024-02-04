Kadın istihdamına 14 milyar TL katkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın girişimciliğini geliştirmek için bir işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için kadınların varlığının büyük önem taşıdığını söyledi. Doğru fırsatlar sunulduğunda kadınların büyük başarılara imza attığına dikkat çeken Bakan Kacır şunları kaydetti:

10 YILDA 70 BİN KİŞİ

"Bugün 85 bin bilim kadınımız var. Milyar dolar değerlemeye ulaşan 7 teknoloji Turcorn'umuzun 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. İnsansız hava araçlarında dünya lideriysek yerli ve milli otomobilimizi yollara çıkardıysak bu, kadınlarımızın alın ve akıl teriyle mümkün olmuştur." Bakanlık olarak kadınları iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Kacır, "KOSGEB programlarıyla kadın istihdamına öncelik verdik. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son iki yılda 56 bin 654 kadın istihdam edilirken, 49 bin mikro ve küçük işletmeye kadın istihdamı için 14 milyar TL destek sağladık. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimciye 13 milyar TL destek sağladık. KOBİ Finansman Destek Programı'yla 6 bin 36 kadın girişimcimize 1.8 milyar TL'lik finansman sağladık. Ulusal teknoloji stratejisinin önemli başlıklarından biri kadın girişimciler" dedi.

YETENEK HAVUZU ZENGİNLEŞİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin Türkiye'de ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetlerle idari ve destek hizmeti gibi yeni teknoloji alanlarını tercih ettiğini belirtti. Dijital teknolojileri ve inovasyonu ön plana çıkaran girişimci kadınların Türkiye'nin global rekabette konumunu ve elini güçlendirdiğini dile getiren Bakan Göktaş, "Yapay zeka, günümüzde sağlık, eğitim, tarım ve daha birçok sektörde çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralıyor. Kadınların özellikle yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında çalışmalar yapmaları, ülkenin teknolojik altyapısını ve yetenek havuzunu zenginleştiriyor" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kadın girişimciliğini geliştirmek için bir iş birliği protokolü imzaladı.

202 PROJEYE 1.5 MİLYAR

Sanayi Bakanlığı; Kadın Girişimciliği ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 202 projeye, 1.5 milyar lira destek verdi. Cazibe Merkezlerini Destekleme Program'yla hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeye 302 milyon lira destek verildi. Bu destekle çağrı merkezi, tekstil kent ve jeotermal sera kuruldu. Kadın istihdamını güçlendiren, kadınların sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye, kalkınma ajansları 580 milyon lira destek verdi. Bakanlık, deprem bölgesindeki kadınların iş gücüne ve toplumsal hayata yeniden katılmaları için de pekçok çalışma yaptı.