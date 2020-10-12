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12 Ekim 2020 Pazartesi 12:35:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 12:35:00

Julio Cesar Lestido: Türkiye stratejik bir ülke ve büyük bir pazar

Kaynak: AA

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında 8 Eylül'de Tunus Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliğine gitmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın muadil kurumuyla da İyi Niyet Anlaşması (MOU) imzaladı. CNCS Başkanı Julio Cesar Lestido da Türkiye'yi; 'stratejik bir ülke ve büyük bir pazar' şeklinde nitelendirdi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Uruguay Ticaret ve Hizmetler Odası (CNCS) Başkanı Julio Cesar Lestido ve Uruguay İstanbul Konsolosu Diego Perez Gomar video konferans toplantısında bir araya geldi.

Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Avdagiç, Güney Amerika ülkelerinin Türkiye için potansiyel vadettiğini belirterek, bu ülkelerle ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avdagiç, "Uruguay, geçen yıl 46 milyon dolar düzeyinde ihracat ve 136 milyon dolar düzeyinde ithalat yaptığımız, yani 180 milyon dolar civarında dış ticaret gerçekleştirdiğimiz bir ülke. Ülkemizde 8 Uruguaylı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardan biri İstanbul Ticaret Odası siciline kayıtlı." ifadelerini kullandı.

İş örgütlerinin atacağı karşılıklı adımlar sayesinde ikili ticaretin daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyesi olduğu Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile Türkiye arasında müzakereleri sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) bir an evvel sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması ile ülkelerimiz arasında hem mal ve hizmet ticaretinde, hem de karşılıklı yatırımları teşvik etmesi bakımından somut katkıları görebileceğiz. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Montevideo'ya düzenli uçuşlara başlamasını da diliyoruz. İstanbul'dan Montevideo'ya düzenli uçuşların başlatılmasının iki ülke arasındaki iş hareketliliğinin artmasına olumlu katkıları olacaktır."

- "TÜRKİYE STRATEJİK BİR ÜLKE VE BÜYÜK BİR PAZAR"

CNCS Başkanı Julio Cesar Lestido da Türkiye'yi; "stratejik bir ülke ve büyük bir pazar" şeklinde nitelendirdi.

İTO ile iş birliğinin ilk adımını atmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Lestido, "Türkiye ile çalışacak olmaktan çok memnunuz. Uruguay son yıllarda istikrarlı ekonomisi ile dikkat çeken bir ülke. Türk iş adamları Uruguay'ı Güney Amerika'ya açılan kapı olarak görebilir. Brezilya ve Arjantin'le komşuyuz, Mercosur üyesiyiz. Bu nedenle Türk iş adamları için birçok fırsat bulunmakta." ifadelerini kullandı.

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