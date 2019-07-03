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03 Temmuz 2019 11:27 | Çarşamba

Jandarma subay alımı 2019 ne zaman? Jandarma subay alımı şartları neler?

Jandarma subay alımı 2019 ne zaman? Jandarma subay alımı şartları neler? soruları subay olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından açıklanan duyuruya göre 220 erkek subay öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi erkek subay öğrenci alımı ön başvurusu 01 Temmuz 2019 günü başladı ve 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’a kadar devam edecek. Jandarma subay alımı 2019 başvuru detayları ve şartları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

Jandarma subay alımı 2019 ne zaman? Jandarma subay alımı şartları neler? sorularına subay olmak isteyenler yanıt arıyorlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılan duyuruda 220 erkek subay öğrenci alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Bu duyurunun ardından gözler Jandarma subay alımı haberlerine çevrildi. Jandarma subay alımı başvuruları 01 Temmuz 2019 günü başladı ve 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’a kadar devam edecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Jandarma subay alımı 2019 başvurusu ve şartları hakkında tüm detayları sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA SUBAY ALIMI 2019 NE ZAMAN? 
Jandarma subay alımı 2019 başvuruları  1 Temmuz itibari ile başladı. Ön başvurular 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’de sona erecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapabilirsiniz. 

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

JANDARMA SUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?
a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular, 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

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