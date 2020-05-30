İzmirli akıllı teknoloji firması enerjisini 'güneş'ten alıyor

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde akıllı elektrik ve su sayaçları üretimi yapan firma, ilave yatırım için yine aynı sanayi bölgesinden arsa satın aldı. Yeni binalarını yaparken "yeşil fabrika" olmak için yola çıkan firma, binanın tasarımını da ona göre tasarladı.

Çatısı tek kırımlı olan ve cephesi güneye dönük planlanan fabrikanın çatısı güneş panelleriyle kaplandı.

Hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ulusal sisteme elektrik temin eden fabrika yönetimi, bu yolla aylık 100 bin lira tasarruf sağladı.

Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, AA muhabirine, akıllı teknoloji ve akıllı sistemleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Karabağlı, "Yola böyle çıktık. Bunu en basit olarak gerçekleştirmenin de çatımıza güneş panelleriyle kaplamak olduğunu düşündük. Bu fabrika şu anda kendi tükettiği enerjiyi bu güneş panellerinden elde ediyor. Hatta fazlasını da şebekeye vererek diğer sanayicilere katkıda bulunmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Çatıdaki güneş panellerini 2 yıl önce devreye aldıklarına işaret eden Karabağlı, "Bugünün fiyatlarıyla bakacak olursak ortalama 100 bin liralık bir üretim var burada. Bizim fabrika olarak ise ortalama 80 bin lira elektrik faturası ödeyecek bir tüketimimiz söz konusu. Dolasıyla biz her ay kendi tüketimimizi yaptıktan sonra üstüne yaklaşık 20 bin liralık elektrik satıyoruz." diye konuştu.

"Sanayicilere şiddetle tavsiye ediyorum"

Sistemin kendini 4 senede amorti etmesini beklediklerini ifade eden Karabağlı, şunları kaydetti:

"Yeni fabrika yapacak olan tüm sanayicilerin baştan daha bunu düşünerek yapmasında fayda var. Fabrikamız tek kırımlı olan fabrikadır. Fabrika sadece güneye bakılacak şekilde yapılmıştır. Amacımız tüm çatının üzerindeki güneş panellerinin bir şekilde güneşten faydalanmasını sağlamaktır. Güneş enerjisini sanayicilerimize şiddetle tavsiye ediyorum. Son derece verimli ve isabetli bir yatırım yapmış olacaklardır."