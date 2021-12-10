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10 Aralık 2021 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 16:16:00

İzmir'deki bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle idari para cezası verildi

Kaynak: AA

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı.

"Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı otomotiv stokçu idari para cezası ekonomi
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