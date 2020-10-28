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28 Ekim 2020 Çarşamba 12:57:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 13:00:00

İzmir Doğal Gaz'dan 160 bin haneye çevre dostu doğal gaz

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İzmir'de 890 bin abonesi bulunan İzmir Doğal Gaz yatırımlarına devam ediyor. İzmir Doğal Gaz, 1.500 kilometrelik yeni altyapı yatırımıyla 26 ilçede, 160 bin aileyi daha çevreci, ekonomik ve konforlu bir yakıt olan doğal gazla buluşturmaya hazırlanıyor.

Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğal Gaz, 160 bin İzmirli aileyi daha doğal gazın konforuyla tanıştıracak. İzmir’de doğal gaz dağıtımı için lisans alarak, doğal gaz yatırım ve işletmesini üstlenen şirket COVID-19 pandemisine rağmen yatırımlarına devam ediyor. Doğal gazın çevreci bir yakıt olduğunu belirten İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik “Koloğlu Holding şirketlerinden biri olan İzmir Doğal Gaz olarak 2005 yılından bu yana İzmir’in doğal gaz yatırım ve işletmesini üstleniyoruz. En ileri teknolojiyi kullanarak, ekonomik, çevreye duyarlı, temiz, konforlu, güvenilir bir ürün olan doğal gazı, güvenli bir altyapı ve müşteri memnuniyeti sağlayarak sunuyoruz” dedi.

Ahmet Yetik, İzmirlileri çevreci ve ucuz enerji kaynağı olan doğal gazla buluşturma yolunda yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Yetik “2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için 1.500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacağız. Yatırım çalışmalarımız sayesinde bölgede yaratacağımız iş olanağı ile ülke istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

İZMİR’DE DOĞAL GAZ OLMAYAN HANE KALMAYACAK

İzmir Doğal Gaz, 2005 Aralık ayında ilk kazmanın vurulduğu tarihten, 2020 yılı Ekim sonuna kadar yapılan altyapı çalışmaları ile toplam 6 bin 305 kilometre polietilen hat, 709 kilometre çelik hattı kapsayan şebekeyi başarı ile tamamladı. Söz konusu yatırımlarla 1 milyon 375 bin haneye, 890 bin abone sayısına ulaştıklarını dile getiren İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, “Hedefimiz İzmir’de doğal gazsız hane kalmaması. Doğal gaz kullanımının arttığı kentlerde hava kalitesinin arttığı, havadaki partikül miktarının azaldığı, SO2 ve NOx gazı oranlarının azaldığı görülüyor. İzmir’de yapacağımız ilave yatırım ile potansiyel 160 bin hanenin ve alternatif yakıtlar kullanan sanayi kuruluşlarının doğal gaz erişimini sağlamayı, bu şekilde kentin hava kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Altyapı yatırımları, işletme faaliyetleri, iş gücüne ve bilgi teknolojilerine ayrılan kaynaklarla İzmir’e, İzmirlilere ve ülke ekonomisine değer kattıklarını belirten Ahmet Yetik, “Doğrudan istihdamla geçici olarak 630, sürekli olarak ise 100 personele daha iş sahası oluşturacağız. Yatırımların; iç tesisat firmaları, sanayi bölgeleri, stratejik yatırımlar ve bölgesel kalkınmaya etkileriyle de dolaylı olarak istihdama önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

DİĞER ENERJİ TÜRLERİNE GÖRE DAHA EKONOMİK

Konutlarda; ısınma, sıcak su, pişirme, soğutma amaçlı; sanayide elektrik üretimi, proses, buhar, ısınma ve soğutma amaçlı olarak kullanılan doğal gaz, diğer enerji türlerine göre daha ekonomik olması özelliği ile öne çıkıyor.

Yanma verimi daha yüksek olan doğal gazda her abonenin ne kadar doğal gaz tükettiği kolaylıkla belirlenebiliyor. Öte yandan doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılırken, konfor ve enerji tasarrufu sağlanıyor, az miktarda yakıt kaybı yaşanıyor. Doğal gaz kullanımından yüzde 93 ile yüzde 106 arasında verim sağlanıyor. Kolayca yanan ve kolayca kapanan doğal gaz, güvenli; yandığında havaya kül, is, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri, katı atık bırakmadığı için çevre dostu bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Doğal gaz, kesintisiz olduğu için hem bireyler hem de sanayici kuruluşlar tarafından tercih ediliyor.

Etiketler : izmir doğalgaz enerji
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