İzin çıktı: Mersin'de petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO), Mersinde deniz karasuları içinde 8 paftada 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, TPAO'ya verilen arama ruhsatları, Mersin deniz karasuları içinde; AR/TPO/D/P30-c, AR/TPO/D/R30-b1 ve b2, AR/TPO/D/R31-a1 ve a2, AR/TPO/D/R31-b1, AR/TPO/D/P31-d ve AR/TPO/D/P31-c numaralı paftalardan oluşuyor. Ruhsatlar, toplam 173,902 hektar deniz alanını kapsıyor.