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14 Mart 2022 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 10:16:00

İzin çıktı: Mersin'de petrol aranacak

Kaynak: Reuters

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TPAO'ya Mersin'de deniz karasuları içinde 8 paftada 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO), Mersinde deniz karasuları içinde 8 paftada 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, TPAO'ya verilen arama ruhsatları, Mersin deniz karasuları içinde; AR/TPO/D/P30-c, AR/TPO/D/R30-b1 ve b2, AR/TPO/D/R31-a1 ve a2, AR/TPO/D/R31-b1, AR/TPO/D/P31-d ve AR/TPO/D/P31-c numaralı paftalardan oluşuyor. Ruhsatlar, toplam 173,902 hektar deniz alanını kapsıyor.

Etiketler : mersin petrol TPAO
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