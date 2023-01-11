VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memura zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda
Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü: Destekleri memnuniyetle karşıladılar
Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan "Lüblin Üçgeni" kapsamında ortak bildiri
Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümüne odaklanıldı
Almanya'nın Yunanistan'ın zırhlı araç beklentisini karşılamadığı iddia edildi
İTO Başkanı Avdagiç: Destek paketlerini KOBİ'lere ulaştırmak için şimdi sıra bankalarda
Instagram mağaza sekmesini kaldıracak
Bakan Özer: Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,97'ye çıktı
NASA, dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede yaşama elverişli bir gezegen keşfetti
ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünde indirim riskler nedeniyle arttı
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
Girit'teki sismik araştırmaların süresinin uzatılmak istendiği iddia edildi
Telefonunun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu
Geleceğin şampiyonları doğdu
Frig Vadisi Kapadokya'nın izinde
Vicdansızlar! Cihaza bağlı çocuğun jeneratörünü çaldılar
Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı
Aşkabat'ta "Diyalog-Barışın Garantisi" konferansının sonuç belgesi, BM tarafından kabul edildi
MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?
Sıfır emisyona geçiş 2050'ye kadar küresel ekonomiye 10,3 trilyon dolar kazandırabilir
Estonya, Rusya'dan ülkedeki diplomat sayısını azaltmasını istedi
11 Ocak 2023 Çarşamba 17:35:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 17:35:00

İTO Başkanı Avdagiç: Destek paketlerini KOBİ'lere ulaştırmak için şimdi sıra bankalarda

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ'lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün detaylarını açıkladığı Hazine destekli kefalet karşılığı kredi paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Tüm KOBİ'leri kapsayan 250 milyar liralık kredi paketinin 2023'ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, "Bankaların Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ'lerle buluşturarak devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, kıdem tazminatı, işletme sermayesi, teknoloji yatırımları, yeşil dönüşümün de aralarında olduğu 14 başlıkta düzenlenen KGF paketinin finansmana erişimi kolaylaştıracağını kaydederek, "Üretime, yatırıma istihdama ve ihracata destek veren, kredi ihtiyacının karşılanması noktasında teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin yüzünü güldüren çok sayıda destek paketi devreye giriyor. Bu memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : istanbul ticaret odası şekib avdagiç nureddin nebati kobi
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Japon Şafak!

Japon Şafak!
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX