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30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:45:00

İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor

Kaynak: AA

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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı, "Türkiye un ihracatında dünyada bir numara. Makarna ihracat pazarında yüzde 6'lık bir paya sahip. Bu ürünleri ihraç etmek için buğday ithal ediyoruz." dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, Buğday ithalatı ile ilgili çeşitli ithamlara maruz kaldıklarını belirterek, "Türkiye un ihracatında dünyada bir numara. Makarna ihracat pazarında yüzde 6'lık bir paya sahip. Bu ürünleri ihraç etmek için buğday ithal ediyoruz. Yani ithal edilen buğdayı katma değerli ürüne dönüştürüp tekrar dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz." dedi.

Taycı, Ereğli'de katıldığı buğday hasadında AA muhabirinin 2022 buğday hasadına ilişkin sorularını yanıtladı.

2022 buğday rekoltesinin yaklaşık 20 milyon ton civarında olacağını aktaran Taycı, iç üretim ve tüketimin başa baş durumda olduğunu söyledi.

Son açıklanan buğday fiyatları ve çiftçiye yönelik teşviklerle birlikte çiftçinin daha istekli ekim yaptığını gördüklerini vurgulayan Taycı, "Ekilmeyen alanların ekimi noktasında gayretlerin arttığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu tekrar gördük. Bundan sonra inancımız odur ki bu ülkenin verimli topraklarında çok daha iyi tarım yapıp çok daha verimli sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Taycı, sonbaharda iddia edildiği gibi herhangi bir kıtlık beklentilerinin olmadığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halihazırda rekoltelerimizi aldık depolarımızı doldurduk. Siparişlerimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum gözükmüyor. Dünya genelinde de çok ciddi bir yokluk beklentim yok açıkçası. Fakat dünyada gıda piyasasında büyük fonlar ve kapitallerin olması sebebiyle zaman zaman spekülatif söylemler fiyatların yükselmesine sebep olabiliyor.

İçinde bulunduğumuz sene ve önümüzdeki sene için çok ekstrem bir durum olmaması halinde herhangi bir kıtlık riski görmüyorum. Çünkü iklim şartları uyumlu ve Rusya-Ukrayna krizinde gıda noktasında bir çözüm süreci gelişti."

TÜRKİYE UN İHRACATINDA DÜNYADA 1 NUMARA

Türkiye'nin yaptığı buğday ithalatının iç tüketimi karşılama amaçlı olmadığını hatırlatan Taycı, "Buğday ithalatı ile ilgili ithamlara maruz kalıyoruz. Türkiye un ihracatında dünyada 1 numara. Makarna ihracat pazarında yüzde 6'lık paya sahip. Bu ürünleri ihraç etmek için biz buğday ithal ediyoruz. Yani ithal edilen buğdayı katma değerli ürüne dönüştürüp tekrar dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz. Bu sebeple buğday ithalatını yararlı buluyoruz." şeklinde konuştu.

Taycı, Tahıl Koridoru Anlaşması'na vesile olan siyasilerin ve girişimcilerin alkışlanması gerektiğini dile getirerek, "Rusya ve Ukrayna dünya buğday pazarının yüzde 30'nu domine ediyor. Eğer anlaşma olmasaydı ve bu ülkeler bu alandan çekilselerdi özellikle üçüncü dünya ülkeleri çok ciddi sıkıntılar yaşayacaktı. Türkiye'nin kurgucusu olduğu bu süreç insanlık adına çok büyük bir kazanımdır." yorumunda bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da Ereğli ovasında verimli bir yıl geçirdiklerini belirterek, " Bir yanda mısırlarımız büyüyor bir taraftan buğday hasadı devam ediyor. Allah'ın izniyle çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Beklenenin üzerinde bir verim elde ettik. Geçen seneki kuraklık olmadı. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hububat buğday ihracat
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