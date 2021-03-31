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31 Mart 2021 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 16:43:00

İstikbal, Azerbaycan'daki mağaza ağını genişletiyor

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Türk mobilya sektörünün lider markalarından biri olan İstikbal, yurtdışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Erciyes Anadolu Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, kardeş ülke Azerbaycan'daki mağaza ağını genişletiyor.

Başkent Bakü'de yenilenen 3000 m² büyüklüğündeki mağazasını Azerbaycanlıların hizmetine sunan firma, Sumgayıt şehrinde de 700 m²'lik yeni mağazasının açılışını yaptı. Kardeş ülke topraklarında ilk mağazasını 2003 yılında faaliyete geçiren İstikbal son yaptığı açılış ile birlikte ülkedeki mağazalar zincirine 8'incisini eklemiş oldu.

Açılışa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, »İstikbal Markası bizleri her geçen gün daha da gururlandırıyor. İnşallah yeni mağaza açılışlarını birlikte yapacağız» diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı. «Biz iki gözden akan tek damla yaşız. Biz sırt sırta vermiş tek gövdeyiz. Aynı zaferle gurur duyan iki devlet tek milletiz.» dedi. Ertekin, «Karabağ'a Türk'ün bayrağını diken Azerbaycan halkını, Azerbaycan ordusunu kutluyorum.» ifadelerine yer verdi. Ertekin, mağaza sahibi Gasimov ailesine de gösterdikleri başarılar ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ise, İstikbal'in Azerbaycan mobilya sektörünün en büyük markası olarak yoluna artan gücü ile devam edeceğini söyledi.

Son yıllarda Azerbaycan ekonomisindeki gelişme ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı, Türk ürünlerine olan talebi artırıyor. İstikbal Mobilya'nın ülke genelinde yüzde 95 oranında bilinirliğe sahip olması ve kaliteden ödün vermemesi de markaya olan güveni kalıcı hale getiriyor.

Kardeş ülkede mağaza sayısını artırmayı hedefleyen İstikbal, önümüzdeki dönemde ise Karabağ ve Azerbaycan'ın güneyinde de mağaza açmayı planlıyor. Erciyes Anadolu Holding, Azerbaycan'da sekizi İstikbal, dördü Bellona, biri de Mondihome olmak üzere toplam 13 mağazaya sahip bulunuyor.

Etiketler : istikbal erciyes holding mobilya
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