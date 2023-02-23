İşten çıkarma yasak kısa çalışma devrede

Deprem nedeniyle 8 Şubat tarihinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 11 ilde hayatın normale dönmesi için adımlar atılıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanına ilişkin kararlar dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle depremde hasar gören işyerlerine Kısa Çalışma Ödeneği verilecek. Karara göre, deprem nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulamasına gidilecek. Hasarı belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. Kısa Çalışma Ödeneği 3 aya kadar sürecek. Hatalı bilgi ya da belge verdiği tespit edilenlerden ödemeler faizi ile tahsil edilecek.

SÖZLEŞME FESHEDİLEMEYECEK

Depremzede illerde ayrıca iş ve hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek. İşten çıkarma yasağı, sözleşme süresinin sona ermesi, işyerinin kapanması ve ahlak kurallarına uymayan durumlar dışında geçerli olacak. Yasağa aykırı şekilde iş sözleşmesini fesheden işverene her ay için bir aylık asgari ücret tutarında ceza verilecek.

AYLIK 4 BİN LİRA DESTEK

İşyerinde Kısa Çalışma Ödeneği veya işsizlik ödeneği koşullarını yerine getiremeyen depremzede işçilere de nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda deprem bölgelerinde iş sözleşmesi bulunan işçilere günlük 133.44 lira aylık ise 4 bin lira nakdi ücret desteği verilecek. Bu destek şarta bağlı olacak. Sözleşmenin işyerinin deprem nedeniyle kapanmasıyla feshedilmiş olması gerekecek. Ücret desteği OHAL süresini geçmeyecek şekilde verilecek. Nakdi ücret desteğinden yararlananların Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bu arada depremzede illerde, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, grev ve lokavt da OHAL süresince uzatıldı.

SGK'DAN DEPREMZEDEYE CİHAZ KOLAYLIĞI

Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek. Bu konudaki ihtiyaçların karşılanması için SGK'nin MEDULA sistemindeki kayıtlar referans alınacak.

GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN VERGİSEL TEŞVİK TALEBİ

Depremin yaralarının yarılmasına gönelik devletin bugüne kadar aldığı önlemlere ek olarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) de mali ve sosyal güvenlik tedbirleri kapsamında 30 maddelik bir öneri listesi oluşturdu. TÜRMOB'un açıkladığı önerilerden bazıları şöyle:

Deprem nedeniyle zayi belgesi verilmesi süreci kalıcı olarak kolaylaştırılmalı.

Deprem bölgesine yönelik yapılacak bağış ve yardımlarda denetim şartı aranılarak kapsam genişletilmeli.

Ücretlilerin de bağış yapmasını teşvik edecek vergisel düzenlemeler yapılmalı.

Deprem bölgesinden zaruri sebeplerle göç edenlerin tekrar bölgeye geri dönüşlerini sağlayacak vergisel teşvikler ivedilikle hayata geçirilmeli.

Bölgedeki yapıların yeniden inşasına yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası getirilmeli.

Can suyu kredilerinin verilmesi ivedilikle başlatılmalı.

Afet nedeniyle verilecek ihtiyaç kredisi gibi kredilere ilişkin vergisel teşvikler sağlanmalı.

Depremzedelere yönelik istihdam teşvikleri hayata geçirilmeli.

İşverenlerin, deprem bölgesinde çalışan işçilerine yapacakları nakdi yardımlar sigorta priminden muaf tutulmalı.

Depremden etkilenen çalışanların mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunmasına yönelik tedbirler devreye alınmalı.