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İşte yeni kira artış oranları
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08 Haziran 2022 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 12:01:00

İşte yeni kira artış oranları

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" dedi.

Kira artışlarına yönelik yapılan çalışmalarda son düzenlemeler yapıldı ve çalışmanın kapsamı açıklandı. 4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrasında 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranlarının yüzde 25'i aşamayacak şekilde artırılacağı açıklandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.

Bakan Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

"GEÇİCİ OLMASINA ÖNEM VERDİK"

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

SON TÜFE RAKAMI 39,33 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bir önceki uygulamada 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve en son çıkan veri de yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.

4 BAKANLIK YÜKSEK KİRA ARTIŞLARI İÇİN TOPLANTI YAPMIŞTI

Konut kiralarındaki fahiş artışlar hükümetin yakın takibindeydi. Başta büyükşehirler olmak üzere, son dönemlerde vatandaşların gündemine gelen yüksek konut kiraları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan bürokratlarının katıldığı "fahiş kira toplantısı"nda detaylı şekilde masaya yatırılmıştı.

Etiketler : Kira artışları KİRA BEKİR BOZDAĞ
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