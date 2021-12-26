İşte beklenen zam oranı!

Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış, çalışma hayatında bir dizi değişiklik getiriyor. Ocak ayı itibarıyla bir günlük borçlanma bedeli 53 TL olacak. Şu anda 6 aylık askerlik borçlanmasında en düşük tutar 6.868 lirayken, bu rakam ocakta 9.608 TL'ye çıkacak.

Yeni yılın asgari ücreti net 4.253 TL olarak belirlendi. Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış sonrası çalışma hayatında asgari ücrete endeksli değişkenlerde de değişim yaşanacak. Yalnızca asgari ücretlilere değil, bütün ücretlilere her ayki kazançlarından gelir ve damga vergisi istisnası uygulanacak. Asgari ücrette vergi dilimi nedeniyle yıl boyunca azalma söz konusu olmayacak. Sosyal güvenlik sisteminde borçlanmayla prim gününün artırılması ve emekliliğe hak kazanılması mümkün. Erkek sigortalıların askerlik, kadın sigortalıların ise doğum borçlanması bu nedenle en sık kullandığı yöntem.

GÜNLÜK 53 LİRAYA ÇIKTI

Borçlanılacak her bir gün için SGK'ya ödenmesi gereken en düşük tutar ise asgari ücrete endeksli olarak hesaplanıyor. Yani asgari ücretteki artış borçlanma bedellerine de yansıyor. Ocak ayı itibarıyla bir günlük borçlanma bedeli 53,38 TL olacak. Dolayısıyla şu an için 6 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en düşük tutar 6.868 TL iken bu rakam ocakta 9.608 TL'ye yükselecek. Bir çocuk için yapılacak doğum borçlanması rakamı da 27.475 TL'den 38.433 TL'ye yükselecek. Bu nedenle askerlik ya da doğum borçlanması yapacakların yıl bitmeden işlemlerini tamamlamaları kendi yararlarına olacaktır. 65 yaş aylığının miktarı asgari ücrete endeksli değil. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısı ve gösterge rakamıyla hesaplanıyor. Diğer taraftan hem 65 yaş, hem de evde bakım aylığı alabilmek için aylık gelir sınırı bulunuyor. İşte söz konusu sınır asgari ücrete endeksli. 65 yaş aylığında geçerli gelir sınırı 1.417 TL'ye, evde bakım aylığındaki sınır ise 2.835 TL'ye yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI KOLAYLAŞTI

Geçen yıl 65 yaş üzerindeki bir kişinin kendisi ve eşine ait her türlü gelir toplamının yarısı 852 TL'nin üzerinde olduğu için 65 yaş aylığı alamayan bir kişi, bu yıl bu sınır 1.417 TL'ye yükseldiği için 65 yaş aylığı alabilir duruma gelecek.

ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Asgari ücrette yıl boyunca azalma olmayacak. 'AGİ' düzenlemesi de kalkacak.

İŞSİZLİK MAAŞI MAYISTA ARTACAK

Asgari ücret, işsizlik parasının alt ve üst limitini de belirliyor. 1 Mayıs 2022'de işsizlik ödeneği hak edecek şekilde işten ayrılan bir kişiye ocak, şubat, mart, nisan aylarında 5.004 TL brüt üzerinden SGK'ya bildirilmiş olması nedeniyle 1.986 TL işsizlik parası ödenecek.

ÇALIŞANLARIN GÖZÜ OCAK AYI ZAMMINDA

Asgari ücretin artmasıyla bütün çalışanlarda ocak ayı zam beklentisi oluştu. Memur ve emeklilerin de maaş artışı talepleri var. Memurlar yüzde 5 ve ilave yüzde 7.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 10.47 zammı bugünden hak etmiş durumdalar. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta kesinleşmesiyle zam oranları da netleşecek. Tüm emeklilere refah payı adı altında yeni yılda bir iyileştirme yapılması gündemde. Bu artış eğer yüzdelik dilimler şeklinde olursa yüzde 3 ya da 5'e varan bir iyileşme söz konusu olabilir. Diğer yandan herkes için 1.000 ya da 1.500 TL bir refah payı ödemesi de olabilir.