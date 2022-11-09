İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak iddiasına ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı: (İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak iddiası)Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır.
Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı: (İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak iddiası)
Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır.
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