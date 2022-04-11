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İstanbul'da bulunan Yapı & Yapı A.Ş.'nin 11 katlı ofisin iç mekanı Udesign Mimarlık tarafından tasar...
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11 Nisan 2022 Pazartesi 16:26:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 16:26:00

İstanbul'da bulunan Yapı & Yapı A.Ş.'nin 11 katlı ofisin iç mekanı Udesign Mimarlık tarafından tasarlandı

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İstanbul'da bulunan 11 katlı ofisin iç mekanı Udesign Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Altyapıdan konutlara, iş merkezlerinden ulaşıma kadar birçok alanda uzmanlaşmış Yapı & Yapı A.Ş.'nin yeni ofisi, 11 kat ve çatı katından oluşan bir bina kompleksidir. Zemin katta giriş lobi ve kafeterya düzenlenmiştir. Üst katlar ofis katları olup, 8. ve 9. katlarda yönetici odalarıyla bitmektedir. Çatı katı da üst yönetimin bir parçasıdır. Bodrum katlarda kantin, depolar, soyunma odaları vardır.

Müşterimizin ihtiyacına göre mermer ve doğal ahşabın dokunuşuyla ağırlık kazanan lüks ve şık bir ofis alanı tasarlanmıştır. Yönetici seviyesinde tasarım zemin kattan daha ağır ve lüks hale gelmektedir. Genel olarak döşeme malzemesi olarak mermer ve ahşap kullanılmış ancak ofis ve destek alanlarında daha sportif bir tasarıma geçmek için LVT malzemesi tercih edilmiştir. Ahşap ve mermer ile şık ve ağır görünümü korumak adına koyu renk asma tavan ve ahşap panel sistemleri kullanılmıştır.

Etiketler : yapı yapı ofis tasarım
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