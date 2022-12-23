İstanbul'da aracın mı var, derdin var! Otoparka kartel ücreti

İstanbul'da aracın mı var, derdin var! Otoparka kartel ücreti

İstanbul'da aracın mı var, derdin var! İstanbul'da 50 TL' den başlayan otopark ücretleri 300 TL'ye kadar çıkıyor. Mahalle aralarına kadar giren valelerde rakam en düşük 70 TL.

Araç sahipleri yüksek araba fiyatlarından yakınırken, aracı olanların önemli sorunlarından bir tanesi de yüksek otopark ücretleri. İstanbul'da aracı olanların ilk tercihi fiyat açısından daha uygun olan Büyükşehir Belediyesi otoparkları oluyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi otoparkları da yetersiz kalınca, sürücüler özel otoparkların yolunu tutuyor.

"SEMTE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR"

Fiyatlar da semt semt farklılık gösteriyor. Bazı semtlerde 4 saatlik ücret 50 lirayken, bazı semtlerde saatlik 50, hatta 100 lira olabiliyor. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy gibi merkezi bölgelerde özel otoparklarda günlük fiyat 300 liraya kadar çıkıyor. Bir ay aracı otoparkta kalan sürücü 9 bin TL yani neredeyse bir ev kirası kadar ücret ödüyor.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Birçok araç sahibi "Özel otopark ücretleri çok yüksek, ne yapacağız bilmiyoruz" derken, büyük bir kesim de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katlı otopark sayısının artmasını istiyor. Yılbaşında İSPARK ücretlerine de yüzde 60 zam yapılacağını belirten sürücüler, bu artışın özel otoparklardaki fiyatları da artırmasından endişe ediyor.

VALE ÜCRETİ 70-200 TL ARASINDA

İstanbul'da otoparklarla birlikte, otel ve restoranlar başta olmak üzere kafe, iş yerleri ve alışveriş merkezlerindeki vale hizmeti de cep yakıyor. En düşüğü 70 TL olan vale ücreti, semt, restoran ya da kafelerin bilinirliğine göre değişiyor. Örneğin Nişantaşı, Etiler, Ulus gibi semtlerde bulunan yeme-içme mekânlarında vale ücretleri 200 TL'ye kadar çıkıyor. Özellikle cuma ve cumartesi gün ve geceleri vale ücretlerinin yükseltildiğini öne süren İstanbullular, vale hizmeti ücret tarifesinin görünür bir şekilde asılmasını istiyor.