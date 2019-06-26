İstanbul - İzmir otoyolu bu ilçenin kaderini değiştirecek

  • Bist 100
    95.479
  • Dolar
    5,7765
  • Euro
    6,5699
  • Altın
    261,6403
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi
Vitor Pereira, Chelsea'nin teknik direktör listesine girdi Vitor Pereira, Chelsea'nin teknik direktör listesine girdi
Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor
Bodrum'da turist yoğunluğu Bodrum'da turist yoğunluğu
TİM Başkanı Gülle: Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz TİM Başkanı Gülle: Irak'ta hem üretici hem ihracatçı olabiliriz
Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Skov'a Dortmund ve Sociedad’ın talip olduğu ortaya çıktı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Skov'a Dortmund ve Sociedad’ın talip olduğu ortaya çıktı
Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor
Mark Eliyahu Zorlu PSM'de konser verdi Mark Eliyahu Zorlu PSM'de konser verdi
Sinema seyircisi sayısı yüzde 5,4 azaldı Sinema seyircisi sayısı yüzde 5,4 azaldı
İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Diagne'nin Almanya, İspanya ve İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı Diagne'nin Almanya, İspanya ve İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir?
Afrin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu Afrin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Bahçeli'den ABD'ye ve Çipras'a çok sert çıktı: Hodri meydan! Bahçeli'den ABD'ye ve Çipras'a çok sert çıktı: Hodri meydan!
Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulu'nda yaşananlar Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulu'nda yaşananlar
TSK'dan Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ile yoğun mücadele TSK'dan Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ile yoğun mücadele
BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler?
Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi
Bekçilere sopalarla saldırdılar Bekçilere sopalarla saldırdılar
Etkisiz hale getirilen teröristler yola patlayıcı tuzaklamış Etkisiz hale getirilen teröristler yola patlayıcı tuzaklamış
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti... İstenen ceza belli oldu Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti... İstenen ceza belli oldu
Minibüste korku dolu dakikalar Minibüste korku dolu dakikalar
Eski kilimleri sererek üzerinde futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılacak Eski kilimleri sererek üzerinde futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 10:22 | Çarşamba

İstanbul - İzmir otoyolu bu ilçenin kaderini değiştirecek

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan otoyol Bursa’nın Karacabey ilçesine değer katacak.

Yapımı son sürat devam eden İstanbul - İzmir otoyolunun Bursa - Manisa arası tamamlandıktan sonra tamamen bitmiş olacak. Osmangazi Köprüsü - Bursa arası geçtiğimiz yıllarda hizmete girmişti. Otoyol yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor. Özellikle tatillerde trafikte oluşan uzun kuyruklara çözüm olacak otoyolun tamamı Kurban Bayram öncesi açılması planlanıyor. 426 kilometrelik güzergahı kapsayan otoyolun 147 kilometrelik bölümü ile 21 kilometrelik bağlantı yolu işletmeye açılmıştı. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yol aynı zamanda bölgeye de değer katacak. Bursa Karacabey ilçesinin verimli tarım arazilerinde üretilecek ürünler de çok daha kısa sürelerde tüketiciye ulaşacak. Ayrıca otoyola yakın yere yapılan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) kurulacak fabrikalar bu yoldan faydalanacak. 

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti hükümetinin Karacabey'e büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, “Bunlardan bir tanesi Gölecik Barajı'dır. İçme ve zirai sulamayla bölgemize katkı sağlayacak önemli bir projedir. İkincisi de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Karacabey Taşpınar Mahallesi'nde 8 bin dönümlük bir alanda inşaat çalışmaları süren TEKNOSAB projesidir. Üzerinde bulunduğumuz İstanbul - İzmir Otoyolu da gerçekten Karacabey'e değer katacak, marka değerini arttıracak önemli projelerden bir tanesidir” dedi. 

Karacabey'in Bandırma - Çanakkale, Mustafakemalpaşa - Balıkesir- Manisa - İzmir ve Bursa - İstanbul - Ankara yollarının kesişme noktası olduğunu vurgulayan Özkan, “İstanbul - İzmir otoyolu her anlamda bizim büyük Karacabey hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli etki sağlayacak devasa projedir. Bu proje çerçevesinde İstanbul'a 1 buçuk saatte, İzmir'e 2 saatte gideceğiz. Türkiye'nin yaklaşık nüfusunun yarısına yakınını bünyesinde barındıran bölgelere komşu kapısı olacak bir mesafedeyiz” diye konuştu.

Karacabey ‘in büyümesi için 3-T vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Ali Özkan, “Bu 3-T'nin açılımı tarım, turizm ve teknolojik yatırımlar diyoruz. 3-T vizyonumuza ciddi manada bu otoyol katkı sağlayacaktır. Zaten TEKNOSAB projesinin yakınından da bu yolun giriş ve çıkışları olacak. Oradaki sanayi kuruluşlarının ürünlerinin, çok kısa sürede önemli pazarlara aktarılmasında avantaj sağlayacak. Karacabey tarım ve hayvancılığın başkenti olarak addedilen önemli bir ilçedir. Salçalık domatesin yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında üretiliyor. Bunun gibi birçok tarıma dayalı, süt sektöründe faaliyet gösteren firmalar var. Hem burada yaşayan insanların bu pazarlara kısa mesafede, kısa sürede ulaşmasını sağlayacak hem de burada üretilen tarım ürünlerinin çok avantajlı bir şekilde aktarılmasına vesile olacak. Karacabey tarımına değer katacak. Özetlemek gerekirse İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir manav kardeşimiz İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Bayrampaşa Hal'ine gideceği zaman dilimi içerisinde, aradan aracıları çıkararak, direkt üreticilere ulaşma imkanını elde edecek. Karacabey'in tarımının gelişmesi, çeşitli alternatif üretmesi konusunda çok ciddi bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. 

“Karacabey Belediyesi olarak ekolojik turizme, kırsal turizme vurgu yapıyoruz. Eski Karaağaç leylek köyümüz bildiğiniz gibi Avrupa'da bizi temsil ediyor. Yaşayan göllerin en önemlilerinden bir tanesi Uluabat Gölü. 83 bin dönümlük Karacabey haramız var” diyerek sözlerini sürdüren, Özkan “Türkiye'de tek olan ayı rehabilitasyon merkezimiz var. Ihlamur, defne, kestane ormanlarımızın yanında, en önemlisi longoz ormanlarımız var. Marmara Denizi'ne kıyı bir sahil beldemiz, tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği Dalyan gölümüz var. Yaklaşık 300 çeşit kuş türünü ve endemik bitkileri içerisinde barındıran longoz ormanları şu anda Türkiye'nin gündemine girmiş konumda. Biz tanıtım konusunda gayret gösterdikçe, burayı ziyaret eden turistlerin sayısı her gün artacaktır. Günü birlik turizm, hafta sonu turizm ve kalıcı turizm konusunda Karacabey'e önemli bir hareket getirecek ve o yörede yaşayan vatandaşlarımızın turizm pastasından daha fazla pay almasına katkısı olacaktır” dedi. 

İHA

TSK'dan Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ile yoğun mücadele
Otoban bu ilçenin kaderini değiştirecek
Son dakika... Kara Harp Okulu davasında karar! FETÖ'cülere ceza yağdı...
Türk F-16'ları 'Yavuz'u böyle selamladı
Başkan Erdoğan, Babacan ile mi görüştü?
Bilim insanlarından yeni keşif! Daha önce hiç görülmemişti
Başkan Erdoğan talimatı verdi, Vali Çakır müjdeyi açıkladı
Dünya devinden Türkiye atağı!
Emekliye 3'lü kazanç! Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?
Kamyonetle gezecek
Efsaneye firavun mezarı
Erken emeklilikte hizmet tespiti! Erken emeklilikle ilgili bilinmeyen detaylar
Özhaseki net konuştu: 10-20 milyon koyacak bir babayiğit varsa aday olsun, destekleyelim
Felaketin habercisi
İşçilerden CHP'ye büyük tepki
Tacikistanlı kadın kafasına poşet geçirilip öldürüldü
7 yıldır takımdaydı, Fenerbahçe'de şok ayrılık
Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getirdi
Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü
Adana'da milyon euroluk soygun
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ