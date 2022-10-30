İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor... Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Kovid-19 salgınına rağmen kısa süre içinde Türkiye'nin havacılık alanında dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden birine dönüştüğünü belirterek, "4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan vatandaşın hizmetine sunulan İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü yaşını kutladığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre, bu yılın 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı. 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı."

"AVRUPA'DA KAOS, ÜLKEMİZDE KONFOR"

Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye'de ise konfor yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı'nın günlük 1422 uçuşla tarihi rekor kırdığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Yoğunluğa rağmen havalimanında yolcuların bagajlarını dakikalar içinde aldıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Check-in ise sadece bir dakika sürüyor. Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı 'dünyanın en iyi havalimanı' seçti. Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı 60'tan fazla ödül aldı." bilgisini paylaştı.