İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

  • Bist 100
    86.771
  • Dolar
    6,0297
  • Euro
    6,7402
  • Altın
    247,7017
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok
İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı
Kruse’ye dev talipler Kruse’ye dev talipler
Mircea Lucescu ağır basıyor Mircea Lucescu ağır basıyor
Olcay veda ediyor Olcay veda ediyor
İmparator faktörü İmparator faktörü
40 milyon dolarlık jest 40 milyon dolarlık jest
4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı 4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı
Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz
Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
Kereviz suyuyla mide yanmasına son Kereviz suyuyla mide yanmasına son
Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği
Ortak üretime Rusya'dan destek Ortak üretime Rusya'dan destek
İftar sofrası İftar sofrası
Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı
İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü
Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum
Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz
Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii
Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf
Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak
THY 86. yılını kutluyor THY 86. yılını kutluyor
Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mayıs 2019 14:49 | Pazartesi

İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli küresel erişimi olan, sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan aylık seyahat dergisi Global Traveler tarafından ödüllendirildi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs’ta Los Angeles’ta Sofitel West Hollywood Otel'de düzenlenen ödül töreninde İstanbul Havalimanı, "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Ödülü, İstanbul Havalimanı adına İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.

Global Traveler Ödülleri, diğer pek çok yayından farklı olarak okuyucuları tarafından oylanırken, İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategoriyi yayıncı, editörler, kurumsal danışma kurulu ve odak grupları belirledi. Global Traveler dergisi, ödül alacak markaları 1 Ekim 2018-31 Ocak 2019'da okurlarına ulaştırdığı açık uçlu sorularla ve doğrudan e-posta anketi ile belirledi.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADAKİ DİĞER PROJELERİ GERİDE BIRAKTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Türkiye'ye uluslararası bir ödül kazandırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, İstanbul Havalimanı'nın, özgün mimarisiyle, kule tasarımıyla ve en önemlisi ortaya koymuş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kez ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

ABD’nin en çok okunan dergileri arasında yer alan Global Traveler tarafından böylesi itibarlı bir ödüle hak kazanmanın gurur verici olduğunu aktaran Şengül, "Yenilikçilik kategorisinde bir ödül almak, havalimanımızın bu alanda ortaya koyduğu farkın da tescili niteliğinde. Geçtiğimiz yıl Singapur’un Changi Havalimanı'nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok projeyi geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi... Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha bir çok ödüle layık görülecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin en çok okunan dergileri arasında gösterilen Global Traveler dergisi, aylık yaklaşık 300 bin okuyucuya ulaşıyor. Okuyucularını dünya genelinde premium kabin, hava yolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş adamları tarafından da takip ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategorinin kriterleri arasında inovasyon, çevresel inisiyatifler ve topluluk tanıtımındaki liderlik etkisi yer alıyor.

(AA)

'Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz'
AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Soyguncular yakalandı
Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı
İran 4 kat artırdı
Döner bıçağı ile saldırdı
Bahçeli, klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi
Siirt'te gri kategoride aranan terörist teslim oldu
'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda
Halk otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
"İskender ve Cengiz Han’ın yapamadığını yapmaya çalışıyor"
Erzurumspor-Fenerbahçe CANLI
130 yıldır kullanılan "kilogram" bugünden itibaren değişti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşinde
YSK'da toplantı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
Baransu'nun kardeşi ve Dişli'nin oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte madde madde yeni askerlik sistemi
ABD, Basra ve Akdeniz'de çırpındıkça batıyor
Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ