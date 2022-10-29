İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu... "Bu gurur hepimizin"
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde 20 milyona yakın yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, İngiltere, Fransa ve Hollanda havalimanlarını geçerek zirveye yerleşti.
İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanları listesindeki zirvedeki yerini korudu. Yılın üçüncü çeyreğinde 20 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geçerek zirveye yerleşti.
İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğinde 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2022 yılının 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanlarını açıkladı.
İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci olurken, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı.
Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcu ağlayarak Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı oldu.
"BU GURUR HEPİMİZİN"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesinde yine İstanbul Havalimanı var! İstanbul Havalimanı 2022'nin 3. çeyreğinde 20 milyon yolcuyu ağırladı! Bu gurur hepimizin! Türkiye Yüzyılı..." ifadelerine yer verdi.
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