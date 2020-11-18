  • BIST
    1294.72
  • Dolar
    7,6805
  • Euro
    9,1352
  • Altın
    463,2050
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çavuşoğlu: Etiyopya'daki Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi
Putin: Ülkedeki vakalar artıyor! Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor
MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan ya da yüz yüze sınav yapılmayacak
İran, ABD'nin yaptırım kararına göre 'nükleer' adımı atacak
Bakan Koca: Bugün tespit edilen 4.215 hasta var
Bugün burçları neler bekliyor? 19 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları
İstanbul'daki sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
İstanbul Havalimanı, 'Avrupa'nın En İyisi' ödülünü aldı
Korona aşısında flaş gelişme! Başvuru yapıyorlar
Başkan'dan net mesaj: Hedefimiz tek haneli enflasyon
"2022'de banttan iniyor"
Bakü'de protesto: Rusya gitsin, Türkiye kalsın
Pierre Cardin yeni koleksiyonuyla Sonbahar-Kış sezonuna damga vurdu
Bakan Koca'dan flaş uyarı: Kitlesel bulaşma dönemine geçti
Yeni koronavirüs tedbirleri Cuma günü başlıyor
Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırı sonucu araçlar alev aldı
Putin: Kimse Türkiye'yi suçlayamaz
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
ABD, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını azaltıyor
Azerbaycan tezkeresi kabul edildi!
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
İstanbul Ümraniye'de canlı bomba alarmı
18 Kasım 2020 Çarşamba 18:07:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 18:07:00

İstanbul Havalimanı, 'Avrupa'nın En İyisi' ödülünü aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamında, "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' kapsamında, 'Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülüne layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken tüm süreçlerini dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi sonucunda, ACI tarafından Dijital Dönüşüm kategorisinde en iyi havalimanı seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı'na ödülü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin dijital seyahat deneyimi yaşamak olduğunu belirtti.

Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı'nın tam kalbine yerleştirdiklerini kaydeden Samsunlu, 'Bu doğrultuda, SESAR vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini 'teknolojik işletmecilik' noktasına taşımak başlıca hedefimiz.' değerlendirmesini yaptı.

Samsunlu, bu sürecin ilk ayağının dijital cüzdan uygulaması olduğunu, bu uygulamayı 'İst-buy' isminde bir ticari platformun takip edeceğini bildirdi.

Bu platforma havalimanının pazar alanı denebileceğini belirten Samsunlu, havalimanı içindeki tüm mağazaların kendi ürünlerini pazarlama imkanı bulacağını kaydetti.

- Biyometri ile yolculuk ve alışveriş

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulamanın 'biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş' imkanı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

' Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek imkanına kavuşacağız. İlk günden bu yana yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru ve etkin kullanabilmekten geçiyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' programı kapsamında, ‘Dijital Dönüşüm Ödülü'ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı, heyecan verici bir göstergesi oldu. İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı’nın, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz.'

İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise uluslararası havalimanlarının yarıştığı böylesine zorlu bir kategoride, genç bir havalimanı olmalarına rağmen 'Avrupa'nın En İyisi' seçilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'ye böylesine anlamlı bir ödülü kazandırmış olmanın gurur ve heyecanını taşıdıklarını aktaran İnankul, 'Dijital dönüşümün gücüne her zaman inandık. Akıllı bir havalimanı tasarlayarak teknolojik değişimlere en hızlı adapte olacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak bir strateji ile yaklaştık. Yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Yapay zeka aracılığıyla check-in bölgesi, tuvalet ve ibadethanelerde yoğunluk kontrolü yapabiliyoruz. Sensörlerle beraber havalimanının neresinde ne kadar yoğunluk var bunu görebiliyor, ekip ve kaynak yönetimini buna göre yapabiliyoruz. Havalimanımızı, rekor seviyede donanımla teknolojik anlamda en üst noktaya taşıdık. Neticesinde de dijital dönüşüm alanında Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu tescilleyen bu ödüle uzandık, gururluyuz.' değerlendirmesini yaptı.

Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti

Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor

Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Almula Merter Churm'ün kitap sevinci

Almula Merter Churm'ün kitap sevinci
Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Başak Sayan'dan yeni kitap müjdesi...

Başak Sayan'dan yeni kitap müjdesi...
Oyuncu Hande'den single geliyor

Oyuncu Hande'den single geliyor
Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...

Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER