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07 Temmuz 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 14:22:00

İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar belirlendi

Kaynak: AA

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İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek için kurulan İstanbul Finans Merkezi'nin yönetilmesi, işletilmesi, katılımcı belgesi verilmesi ve tek durak büronun işleyişi ile 22 Haziran 2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek oldu.

İstanbul Finans Merkezi ofis alanında faaliyet göstermek ve 7412 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinden faydalanabilmek için katılımcı belgesi alınması zorunlu hale geldi.

Katılımcı adaylarının katılımcı belgesi başvurularının değerlendirilmesi, değerlendirmeye ilişkin yeni yöntemler geliştirilmesi, başvurusu uygun bulunanlara katılımcı belgesi verilmesi, başvurusu uygun bulunmayanların başvurularının reddedilmesi, katılımcı belgesinin askıya alınması ve/veya iptal edilmesi, katılımcı belgesinin şekli ve içeriğinin belirlenmesi ve değiştirilmesi hususlarında Finans Ofisi yetkili ve görevli olacak.

İstanbul Finans Merkezi'nde kapsam dışı alanda faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara katılımcı belgesi düzenlenmeyecek.

İstanbul Finans Merkezi ofis alanında faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, şubeler, temsilcilikler, adi ortaklıklar, irtibat büroları, bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri ve ulusal varlık fonları, katılımcı belgesi almak üzere Finans Ofisi'ne katılımcı adayı olarak başvuru yapacak.

Yönetmelik kapsamında, İstanbul Finans Merkezi'nde bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanmasına yönelik iş ve işlemler yönetici şirket tarafından yapılacak.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Finans Merkezi Finans Ofisi
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