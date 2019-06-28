28 Haziran 2019 08:00 | Cuma
İstanbul en iyisi olmaya aday
Dünyaca ünlü International Airport Review dergisi tarafından düzenlenen yılın havalimanı yarışmasında, 2019’un en iyisini belirlemek için aday havalimanları seçildi ve oylama başladı.
Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, “Airport of the Year” (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.
Paylaşımda, “Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport.” ifadelerine yer verildi.
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