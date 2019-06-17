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17 Haziran 2019 10:04 | Pazartesi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan mart ayı verilerine göre işsizlik yüzde 14,1 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 334 bin kişilik artışla 4 milyon 544 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 4 puan yükselerek yüzde 14,1 oldu.

İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,6 puan düşüş gösterdi.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,5 puan yükselerek yüzde 25,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 704 bin kişi gerileyerek 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaatın payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişmedi. 

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, martta 2018'in aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,4'ü buldu. 

Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 1,5 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artış göstererek yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,1 puan artarak yüzde 53,3 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin kişi, inşaat sektöründe 53 bin azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.

(AA)

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