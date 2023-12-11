İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıntılar gelecek...