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İşsizlik rakamları açıklandı
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11 Aralık 2023 Pazartesi 10:12:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 10:12:00

İşsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : tüik ekim iş gücü işsizlik
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