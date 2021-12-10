VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Filistin'de kan ve zulüm görmek istemiyoruz"
Türksat 5B uydusu Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak
FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' soruşturmasında 29 gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
'Tanıdık', PKK pususuna çekti
İbadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı
"Kürtler HDP'den nefret ediyor"
Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı
Kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
200 personel alınacak
Survivor'dan evlilik mi çıkacak?
En baba acı
"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"
1 saatlik uykuyla klip çekti
Uzman Astrolog Özlem Recep'ten günlük burç yorumları
Kovide benzeyen süper gribe dikkat!
Mitral kapak ameliyatları kapalı olarak yapılabiliyor
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
Siyatik bel ağrısı da yapar
Kulak içi kulaklıklar sağır bırakabilir
Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi
10 Aralık 2021 Cuma 10:23:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 10:23:00

İşsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 717 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı ekimde bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 33,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu işsizlik iş gücü
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi
Kaderimin Oyunu'nda Derya Uluğ sürprizi

Kaderimin Oyunu'nda Derya Uluğ sürprizi
'Aşığım' demediği için pişman

'Aşığım' demediği için pişman
Modayı sevdi

Modayı sevdi
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Latin Amerika'dan ziyaret

Latin Amerika'dan ziyaret
Köprü altlarında müzik yaptı

Köprü altlarında müzik yaptı
Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!
Serenay'a özel hayat şartı

Serenay'a özel hayat şartı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER